Kızılcık Şerbeti'nde ihanet haftası! 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Doğa anlattı, Ömer itiraf etti Her cuma Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman geldi. Doğa, Fatih'in ihanetini Nursema'ya anlatacak mı? Ömer her şeyi itiraf edecek mi? İşte Kızılcık Şerbeti 26. bölüm 2. fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Son dönemlerde reytinglerin zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti dizisinden yepyeni fragman geldi. Yeni fragmanı ekranlara damga vurdu. Yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm fragmanında Doğa, Fatih’in ihaneti için intikam almaya hazırlıyor. Nursema’ya ihaneti anlatacak mı? Diğer yandan Kıvılcım ile evlenmeye hazırlanan Ömer, Metehan’a kendi oğlu olmadığını açıklıyor. İşte yeni bölüm fragmanı... Kızılcık Şerbeti 26. bölüm 2. fragmanı