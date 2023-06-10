Kızılcık Şerbeti'nde kim öldü? Kıvılcım mı, Ömer mi ölecek? Sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın intikamı damga vurdu. Doğuma giden Doğa'ya yetişmeye çalışan Ömer ve Kıvılcım, kaza yaptı. Olay yerine gelen ambulansta "1 ölü 1 yaralı" sesi duyuldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde kim öldü? Kıvılcım ölecek mi? Evrim Alasya diziden ayrılacak mı? Ömer mi ölecek? İşte detaylar...

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle ekranlara geldi. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizi, izleyicileri ekrana kilitledi. Fatih tarafından aldatılan Doğa, suskunluğunu kanıtlarıyla bozdu. Aile yemeğinde tüm gerçekleri masaya döken Doğa'nın intikamı aileyi birbirine kattı. Doğumu başlayan Doğa, bebeklerinden birini kaybetti. Kıvılcım ve Ömer ise hastaneye yetişmek isterken kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, "1 ölü, 1 yaralı" deyince seyirciler meraklandı. Kıvılcım mı yoksa Ömer mi ölecek sorusu akıllarda yer aldı. Kızılcık Şerbeti'nde kaza Evrim Alasya ve Barış Kılıç için ayrılık iddiaları ortaya atılsa da, net bir açıklama bulunmuyor. Diziye kimin veda edeceği, 2.sezonda ortaya çıkacak.