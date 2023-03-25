Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi...

Show TV'nin popüler dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti son günlerde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dizide yer alan bazı sahneler sosyal medyada tepki çekince RTÜK hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncuların geçmiş yıllardaki halleri ortaya çıkmaya başladı.

Dizide Abdullah Bey karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi...

Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'in bir döneme damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Saldıray abi karakteri hafızalarda yer edinmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi...

Başarılı oyuncu son dönemin popüler dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nde gösterdiği performans ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi...
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi...

İşte Settar Tanrıöğren'in son hali..

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi...
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi...
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi...
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi...