Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen'in yıllar içindeki değişimi... Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah bey karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğren'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor.

Show TV'nin popüler dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti son günlerde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dizide yer alan bazı sahneler sosyal medyada tepki çekince RTÜK dizi hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı oyuncuların geçmiş yıllardaki halleri ortaya çıkmaya başladı.

Dizide Abdullah Bey karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'in bir döneme damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Saldıray abi karakteri hafızalarda yer edinmişti.

Başarılı oyuncu son dönemin popüler dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nde gösterdiği performans ile beğeni toplamaya devam ediyor.

İşte Settar Tanrıöğren'in son hali..