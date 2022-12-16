Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i heykel gibi fiziğiyle sosyal medyayı yaktı geçti! 'Manzara sönük kalmış'

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman'ın fiziğini görenler beğeni butonunu çökertti.

2001 yılında katıldığı Elite Model Look yarışmasında 1. olan Müjde Uzman, televizyon kariyerine devam etti.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan Müjde Uzman, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakteriyle izleyici karşısına çıkan Müjde Uzman, bir dönem Oğuzhan Uğur'la yaşadığı aşkla gündem olmuştu.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de ön planda olan Müjde Uzman, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti.

Instagram'ı salladı

Instagram'ı aktif kullanan Müjde Uzman, hayatından kesitleri takipçleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

554 bin takipçisi olan Uzman, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Her bir karesi beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu, fit vücuduyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

İşte Müjde Uzman'ın Instagram paylaşımlarından bazıları...