Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’dan veda paylaşımı! "Alev’i çok sevdim…" Fenomen haline gelen diziler arasında Kızılcık Şerbet’i ilk sırada yer alır. Reytingleri silip süpüren dizide dün akşam yaşanan sezon finali sonrası Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

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Show TV ekranlarını reyting rekortmeni olan dizisi Kızılcık Şerbet’i dün akşam ekranlara veda etti. Sezon finali yapan dizinin dün akşamki bölümü Aşk-ı Memnu dizisinin finaline benzetilmesiyle de gündem oldu.

Dizi yaşanan bir dizi ayrılıkla birlikte sezon finali yaparken dizinin sevilen karakterlerinden Alev’e hayat veren Müjde Uzman’ın vedası duygulandırdı.

Apo karakteriyle yaşadığı aşk ile bilinen Alev’in Almanya’ya gittiği gösterilerek diziden ayrılması sevenlerini üzdü.

Final bölümünün ardından Müjde Uzman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki veda mesajı görenleri duygulandırdı.

Müjde Uzman’ın vedası…

Müjde Uzman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise, “Alev… Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde…” ifadelerini kullandı.