Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i saten elbisesiyle beğeni butonunu çökertti! "Apo'yu çıldırtma kombini" Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Uzman, zarafetiyle beğeni topladı.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, gündemden düşmüyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Dizide Doğa'nın teyzesi Alev karakteriyle dikkat çeken bir karakter olan Müjde Uzman, seyircilerin sevdiği karakterler arasında.

Müjde Uzman, bir dönem Oğuzhan Uğur'la yaşadığı aşkla dikkat çekmişti.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de ön planda olan Müjde Uzman, sosyal medyadaki kareleriyle beğeni topladı.

Saten elbisesi ve derin yırtmacıyla poz veren Uzman, güzelliğini sergiledi.

Birbirinden iddialı ve zarif pozlara imza atan Müjde Uzman'a beğeni yağmuru yağdı.