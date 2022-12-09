Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'ini bir de Instagram'da görün! Ağaçların arasında bikinisiyle...

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'ini bir de Instagram'da görün! Ağaçların arasında bikinisiyle...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in sosyal medyadaki kareleri ilgi gördü.

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran oyuncuyu merak eden seyirciler, "Kızılcık Şerbeti Doğa'nın kardeşi Çimen' kimdir" araştırıyor.

Adını ilk olarak Hekimoğlu dizisiyle duyuran Selin Türkmen, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde "Çimen" rolünü canlandırıyor.

Hukuk fakültesi mezunu olan ancak oyunculuk kariyerine devam eden Türkmen, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

2000 doğumlu genç oyuncu, güzelliğiyle dikkatleri çekti. Instagram'ı aktif kullanan Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Cesur pozları Instagram'ı salladı

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle öne çıkan Selin Türkmen, cesur pozlar vermekten de çekinmiyor.

Siyah bikinisiyle kamera karşısına geçen Türkmen, o anları ölümsüzleştirerek takipçileriyle paylaştı.

Fiziğini gözler önüne seren güzel oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o kareler...