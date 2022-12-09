Petrol
76.84
0.91%
Euro
19.6513
-0.18%
Dolar
18.6439
0.03%
Altın
1.075
0.38%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.589
1.41%
BTXN Coin
5.08
-0.78%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'ini bir de Instagram'da görün! Ağaçların arasında bikinisiyle...

    Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in sosyal medyadaki kareleri ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'ini bir de Instagram'da görün! Ağaçların arasında bikinisiyle...

    Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

    Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran oyuncuyu merak eden seyirciler, "Kızılcık Şerbeti Doğa'nın kardeşi Çimen' kimdir" araştırıyor.

    Adını ilk olarak Hekimoğlu dizisiyle duyuran Selin Türkmen, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde "Çimen" rolünü canlandırıyor.

    Hukuk fakültesi mezunu olan ancak oyunculuk kariyerine devam eden Türkmen, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    2000 doğumlu genç oyuncu, güzelliğiyle dikkatleri çekti. Instagram'ı aktif kullanan Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

    Cesur pozları Instagram'ı salladı

    Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle öne çıkan Selin Türkmen, cesur pozlar vermekten de çekinmiyor.

    Siyah bikinisiyle kamera karşısına geçen Türkmen, o anları ölümsüzleştirerek takipçileriyle paylaştı.

    Fiziğini gözler önüne seren güzel oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

    İşte o kareler...

    Kızılcık Şerbeti nin Çimen ini bir de Instagram da görün! Ağaçların arasında bikinisiyle... #1

    Kızılcık Şerbeti nin Çimen ini bir de Instagram da görün! Ağaçların arasında bikinisiyle... #2

    Kızılcık Şerbeti nin Çimen ini bir de Instagram da görün! Ağaçların arasında bikinisiyle... #3

    Kızılcık Şerbeti nin Çimen ini bir de Instagram da görün! Ağaçların arasında bikinisiyle... #4

    Kızılcık Şerbeti nin Çimen ini bir de Instagram da görün! Ağaçların arasında bikinisiyle... #5


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Yalı Çapkını'nın Esme'si dekolteli pozlarıyla büyüledi!
    Medya

    Yalı Çapkını'nın Esme'si dekolteli pozlarıyla büyüledi!

    İran'da sünni din adamı öldürüldü
    Dünya

    İran'da sünni din adamı öldürüldü

    Görüş Bildir