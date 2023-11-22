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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı annesini paylaştı! Görenler dumur oldu: "Annen olay, tadını çıkar"

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı annesini paylaştı! Görenler dumur oldu: "Annen olay, tadını çıkar" Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun annesini görenler, güzelliğine inanamadı.