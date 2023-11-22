18 Nisan 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, ilk olarak Ağlama Anne dizisiyle ekranlara geldi.
Oyuncu 2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.
Emanet dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'ya hayat vermeye başlayan Türkoğlu, bu sayede de ünlenmeye başladı.
Doğa karakteri sayesinde Türkiye'nin sevilen oyuncuları arasına giren Sıla, annesiyle olan pozuyla sosyal medyada gündem oldu.
İşte Sıla Türkoğlu'nun annesi
Sıla Türkoğlu'nun annesini gören herkes aynı şeyi söyledi. Sıla Türkoğlu'nun annesi ile olan benzerliği herkesi şaşırttı.
Ünlü ismin anne-kız pozuna; 'Güzelliği annesinden', 'Annesine çok benziyor', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yaptılar.