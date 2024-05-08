Sgow TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve yayınlandığı günde reytingleri silip süpüren Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer alan isimler sıkça gündeme geliyor.
Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’da adını magazin gündeminde sıkça duyduğumuz oyunların başında geliyor.
Dizide yaşadığı evlilik ve ayrılık süreciyle izleyici tarafından her daim konuşulan bir karakter olan Doğa, her bölümde Fatih ile yaşadığı olaylar ile sosyal medyanın gündemine geliyor.
Oyunculuk hayatının yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Sıla Türkoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarla ortalığı yakıp geçti.
Görenlerin hayran kaldığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken aynı zamanda “Aman Fatih görmesin”, “Fatih kaybettiğine dön bir bak”, “Bu güzellik düşman çatlatır” gibi yorumlarda aldı.
İşte, Sıla Türkoğlu’nun minili pozları…