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- Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu derin sırt dekoltesiyle büyüledi! 'Ölüyü diriltir'
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu derin sırt dekoltesiyle büyüledi! 'Ölüyü diriltir'
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, cesur kareleriyle takipçilerinin nabzını yükseltti.
- Haber Merkezi
- 18.11.2022 - 17:47
Oyunculuk kariyerini Emanet dizisindeki Seher karakteriyle parlatan Sıla Türkoğlu, ani ayrılık kararının ardından mola vermedi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol alan Türkoğlu, Doğa karakteriyle seyirci karşısına çıktı.
Yeşil gözleri ile gönülleri fetheden 24 yaşındaki Sıla Türkoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.
Sıla Türkoğlu'ndan cesur poz
Instagram'ı aktif kullanan Sıla Türkoğlu, özel bir çekim için kamera karşısına geçti.
Kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle poz veren güzel oyuncu, o kareleri Instagram hesabından yayınladı.
Takipçilerinden beğenileri alan Sıla Türkoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.