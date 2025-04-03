Yağmur Uçar

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrasında dizi kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Yeni gelen Ahmet Mümtaz Taylan, Tanrıöğen'i aratmazken iki Apo sonunda bir araya geldi.

Taylan, Settar Tanröğen'i şu sözlerle anons etti:

“Uzun zamandır ağırlamak istediğim, dostumuz abimiz. Apo ve Apo programına hoşgeldiniz. Aynı rolü oynadığım tek oyuncu. Hiçbir zaman devam eden bir işe, bir başka aktörün yerine girmemiştim. Hala bir buçuk senedir Settar olsaydı şunu yapardı, Settar olsaydı bunu yapardı diyerek fırça yiyip duruyorum her hafta… Ama senden çok razıyım. Çok ısınmış bir yere gelip oturdum.”

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nin özlediğini itiraf etti.

Settar Tanrıöğen, Ahmet Mümtaz Taylan’a “Senin yaptığın çok büyük bir fedakarlık. Hakikaten öyle. Kolay kolay yapılmaz… Sana saygı duyuyorum. Kolay kolay alınmayacak bir emaneti aldın. Sana müteşekkirim her şeyden önce. Hakikaten, ben yapar mıydım yapardım herhalde… Kolay bir şey değil yaptığın, oynamakta olan tutmuş bir karakteri tekrar kabul ettirmek; ne kadar iyi oyuncu olursan ol, çok zor bir şey. O emeğine hayranım bir kere!” dedi.

Tanrıöğen, “Kızılcık Şerbeti’ni özlüyorum da işte, koşullar böyle gelişti. O da yerleşti artık” açıklamasını yaptı.