Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i güneş banyosu yaptı, duruluğu mest etti! "Başyapıt gibisin" Kızılcık Şerbeti dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Özge Özacar'ın güneşe karşı pozları sosyal medyaya damga vurdu.

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Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım atan Özge Özacar; Lise Devriyesi, Meryem, Baba, Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlarda rol aldı.

Asıl yıldınızı "Bursa Bülbülü" filmiyle parlatan Özacar, yeni projesiyle gündemde.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne transfer olan ünlü oyuncu, Ömer'in yeni aşkı Görkem'i canlandırıyor.

İzleyicileri mest eden Özge Özacar, sosyal medyanın da nabzını tutuyor.

Güneş keyfi

1995 doğumlu Özge Özacar, güneşin karşısında objektife poz verdi.

Duru güzelliğini ortaya koyan Özacar, Instagram'a damga vurdu.

Güzel oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum bırakıldı.