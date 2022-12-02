Kızılcık Şerbeti'nin görümce Nursema'sı tesettürsüz kareleriyle olay! 'Hiç yakıştıramadık'

Kızılcık Şerbeti dizisinde tesettüre giren ve Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, Instagram'daki pozlarıyla görenleri şaşırttı.

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran oyuncuyu merak eden seyirciler, "Kızılcık Şerbeti 'Nursema' kimdir" araştırıyor.

Dizide tesettürlü olarak rol alan Nursema karakterini Ceren Karakoç canlandırıyor. "Beni Affet" dizisiyle yıldızı parlayan Karakoç, ardından Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol aldı.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Karakoç, muhafazakar bir ailenin kızı rolünde.

"Nursema", muhafazakar ailenin ABD'de eğitim görmüş, yüksek tahsil yapmış ancak buna rağmen hiçbir işte çalışmayan, evde oturmayı tercih eden büyük kızı rolünde oynuyor.

Gerçekte bambaşka

Karakteri başarıyla canlandıran Ceren Karakoç'un sosyal medya hesabında bakan izleyiciler ise farklı bir gerçekle karşılaşıyor.

Gerçekte tesettürlü olup olmadığı merak edilen ünlü oyuncu, dikkat çeken pozlarıyla öne çıkıyor.

Dizinin izleyicileri ise ünlü oyuncunun fotoğraflarının altına "Sana hiç yakışıyor mu", "Ayıp sana Nursema", "Seni böyle bilmezdik" yorumlarını yazıyor.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin görümce Nursema'sı Ceren Karakoç'un gerçek hali...