Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya simit fiyatını görünce şok oldu! "Bunu alan var mı?" Ünlü oyuncu Evrim Alasya havaalanındaki simit fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren ünlü oyuncu Evrim Alasya son günlerde dizideki rolüyle sık sık gündeme geliyor.

43 yaşındaki başarılı oyuncu birçok dizi ve film projesinde rol aldı. Son olarak Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti isimli dizide rol alan Evrim Alasya sık sık gündem oluyor.

Ünlü oyuncu bu kez farklı bir olay ile adından söz ettirdi. Evrim Alasya havaalanında gördüğü simit fiyatını sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Havaalanında 145 TL'ye satılan kaşarlı simitin fiyatını paylaşan bir twitter kullanıcısının paylaşımını alıntılayan Evrim Alasya "Bunu alan var mı?" ifadelerine yer verdi.

Evrim Alasya'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun paylaşımı hakkında birçok farklı yorum yapıldı.