Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı tesettür taktı! Gören küçük dilini yuttu: "Yakışmış laik Kıvılcım'a" Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya'nın tesettürlü kareleri ortaya çıktı. Başka bir dizi için tesettür takan Alasya, görenleri şaşkına uğrattı. Başarılı isme sosyal medyadan yorum yağdı.

2 Ağustos 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Evrim Alasya, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlayan Alasya, çıkışı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yakaladı.

Anvak başarılı ismin asıl ünlenmesi ise Güneşin Kızları dizisi sayesinde gerçekleşti.

Bu dizi sayesinde ünlenmeye ve tanınmaya başlayan Evrim Alasya, şu sıralar ise Kızılcık Şerbeti'nde oynuyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya, karakteri nedeniyle tepki topluyor.

Sosyal medya üzerinden, "Ben Kıvılcım değilim" paylaşımı yapan Alasya'nın bir dizi içib tesettüre girdiği kareler ortaya çıktı.

Alasya'nın o karelerini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi...

Evrim Alasya tesettürlü

Kırmızı Oda dizisinin ilk sezonunda yer alan Evrim Alasya, rolü gereği tesettür taktı.

Alasya'nın tesettürlü kareleri ise sosyal medyayı salladı. Başarılı ismin hayranları, bu karelere yorum ve beğeni yağdırdı.

Dizide laik bir cumhuriyet kadınını oynayan Evrim Alasya, replikleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Bir sahnede, "Ramazan ayında isteyen oruç tutar isteyen alkol içer" diyerek herkesi şaşırtmıştı.

Başarılı ismin hayranları, Kızılcık Şerbeti'nde de tesettürlü görmek istediklerini belirtti.