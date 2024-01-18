Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaşırıyor... Ünlü oyuncu Feyza Civelek'in memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 28 yaşındaki başarılı oyuncunun memleketi...

ensonhaber.com

Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

28 yaşındaki oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor.

İlk olarak Acemi Cadı isimli dizide rol alarak oyunculuk yapmaya başlayan Feyza Civelek daha sonra Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum, Bir Umut Yeter, Sol Yanım ve Kızılcık Şerbeti dizilerinde oynadı.

Her bölümü ile sosyal medyanın gündeminde yer alan Kızılcık Şerbeti oyuncuları hakkında aramalarda hız kazandı.

Dizinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Feyza Civelek'in memleketi merak uyandırdı.

Başarılı oyuncunun nereli olduğu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından araştırılmaya başladı.

Feyza Civelek 28 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 28 yaşındaki başarılı oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında bulunuyor.