Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş! Gören şaşkınlığını gizleyemiyor...

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ceren Karakoç son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.
Nursema karakteri ile popülerliğini iyice artıran Ceren Karakoç sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nde gösterdiği oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alıyor.
Dizinin her bölümü sosyal medyada gündeme otururken dizinin oyuncularının özel hayatlarıda merak ediliyor.
Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan Ceren Karakoç hakkında merak edilenler internette araştırılmaya başladı.
Eşi de oyuncu
Kızılcık Şerbeti'nin Nurseması Ceren Yalazoğlu Karakoç'un ünlü oyuncu Osman Karakoç ile evli olduğu ortaya çıktı.
Osman Karakoç 2008-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan ve 8 sezon devam eden Unutma Beni adlı aile dizisinde 1702 bölüm başrol oynadı; ardından romantik komedi dizilerinde rol aldı. 2016-2018 yılları arasında ATV'de yayımlanan Aşk ve Mavi dizisinde 78 bölüm oynadı.
Ceren Karakoç ve Osman Karakoç 2013 yılında dünyaevine girdi. İkili sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte pozlarını paylaşıyorlar.
İşte Ceren Karakoç ve Osman Karakoç'un bazı Instagram pozları...