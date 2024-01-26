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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş! Gören şaşkınlığını gizleyemiyor...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş! Gören şaşkınlığını gizleyemiyor... Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren oyuncu Ceren Karakoç'un eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte ünlü oyuncunun merak edilen eşi...