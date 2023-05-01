Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi.. Ünlü oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti isimli dizide Nursema karakterine hayat veren oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un hayatı merak uyandırıyor.

39 yaşında olan oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği başarılı performans ile büyük bir beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti sık sık sosyal medyada gündeme oturuyor.

Ceren Yalazoğlu Karakoç oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında yayınlanan Beni Affet isimli dizide rol alarak başlamıştır.

Güzel oyuncu daha sonra çeşitli projelerde yer alarak oyunculuk kariyerine devam etti. Ceren Yalazoğlu Karakoç son olarak Kızılcık Şerbeti isimli dizide canlandırdığı Nursema karakteri ile büyük bir tanınıtlık elde etti.

Ünlü oyuncunun memleketi merak edilmeye başladı. İşte Ceren Yalazoğlu Karakoç'un doğduğu şehir..

Ceren Yalazoğlu Karakoç 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 39 yaşındaki oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nden mezun olan Ceren Yalazoğlu Karakoç Beni Affet, Maria ile Mustafa, Akıncı, İçimizden Biri ve Kızılcık Şerbeti isimli dizilerde rol almıştır..