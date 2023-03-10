Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı minicik eteğiyle alev attırdı! Gören dumur oldu: "Of abla ne yapıyorsun" Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema rolüne hayat veren Ceren Karakoç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Sosyal medyadan verdiği pozlarla dikkati çeken güzel oyuncuya hayranları da kayıtsız kalamadı ve övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği ve senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, ilgi çekmeye devam ediyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı dizi, sosyal medyaya damga vuruyor.

Sahneleriyle sosyal medya üzerinden sık sık dolaşıma giren dizide Ceren Karakoç ise Nursema karakterine hayat veriyor.

1984 yılında dünyaya gelen Ceren Karakoç; İçimizden Biri, Akıncı, Maria ile Mustafa, Beni Affet gibi projelerde yer aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Unutma Beni, N'olur Ayrılalım gibi projelerde yer alan Osman Karakoç ile 2013 yılında hayatını birleştiren güzel isim, Nursema karakteri sayesinde tanınmaya başladı.

Bu dizi sayesinde hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ceren Karakoç'un sosyal medya pozları ise gündem oldu.

Ceren Karakoç'u bir de Instagram'da görün!

Ceren Karakoç; başrolde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema rolünü canlandırıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ceren Karakoç paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Ceren Karakoç'un sosyal medyadan paylaştığı mini elbiseli pozuna, 'Of abla napıyosun', 'Çok güzel gözüküyorsun Ceren abla' gibi yorumlar geldi.