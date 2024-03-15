Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı Ahmet Mümtaz'ın biricik kızı varmış! Gören "Maşallah" diyor... Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah karakterini canlandırıyor. Diziyle gündem olan oyuncunun özel hayatı da mercek altında. Taylan'ın ilk evliliğinden "Ayşe Dilan" adında bir kızı bulunuyor.

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Türk sineması ve tiyatrosunun tanıdık simalarından Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" karakteriyle hafızalara kazındı.

Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin, İşler Güçler, Güzel Köylü, Hayat Şarkısı, Vatanım Sensin, Arıza, Aziz gibi dizilerde rol alan Taylan, şimdilerde 58 yaşında.

Kilo vererek fiziksel bir değişim yaşayan Ahmet Mümtaz Taylan, Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.

Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in sağlık durumundan ötürü devam edememesi üzerine, Ahmet Mümtaz Taylan role geçti.

İzleyicilerin gündeminde olan Taylan, özel hayatıyla da merak ediliyor. Şimdilerde bekar olan ünlü oyuncunun ilk eşinden bir kızı bulunuyor.

Biricik kızı

Ahmet Mümtaz Taylan, ilk evliliğini Müge Kızılbağlı ile gerçekleştirdi. Çiftin, kızları Ayşe Dilan, 1999 yılında dünyaya geldi.

Şimdilerde 25 yaşında olan Ayşe Dilan Taylan, ABD'de bulunan Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nden mezun oldu.

Babasının izinden giden Taylan, daha çok kamera arkası ile ilgileniyor.

Baba-kızı birlikte görenler ise "Maşallah", "Boyunu geçmiş", "Aynı babası" gibi yorumlarda bulunuyor.