Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan bakın aslen nereliymiş... Kızılcık Şerbeti dizisinde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle Abdullah karakterini, Settar Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Ahmet Mümtaz Taylan'ın, memleketi duyanları şaşırttı.

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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri Abdullah Ünal, diziden ayrılıyor!

Abdullah Ünal rolündeki oyuncu Settar Tanrıöğen'in hastalığı nedeniyle diziye veda etme kararı alındı.

Yapım şirketi Gold Yapım tarafından yapılan açıklamada, dizide artık Abdullah Bey karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı duyuruldu.

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümle ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Ahmet Mümtaz Taylan merak konusu oldu.

Usta oyuncunun memleketi araştırılmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Bey'i Ahmet Mümtaz Taylan bakın aslında nereliymiş...

Ahmet Mümtaz Taylan bakın nereli çıktı

58 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, aslen Ankaralı.

Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Taylan, uzun yıllar Devlet Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem de idareci olarak önemli görevler üstlendi. Sinema kariyeri boyunca hem oyuncu olarak hem de yönetmen olarak birçok ödül kazandı.

Özellikle Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı "İskender" rolüyle televizyon izleyicilerinin kalbinde taht kurdu.

Ayrıca usta oyuncu, Hayat Sırları, Güzel Köylü, Hayat Şarkısı ve Aziz gibi dizilerde de rol aldı.