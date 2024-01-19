Kızılcık'ta kaos! "Kocam da kocam" diyen Nilay, Mustafa'yı aldattı mı? Kızılcık Şerbeti dizisinin fragmanına damga vuran Mustafa'nın kısır olması, Nilay'ın aldattığı iddiasını gündeme getirdi. Dizinin sıkı takipçileri, hemen sorgulamaya başladı. Peki, Nilay Mustafa'yı aldattı mı? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Show TV'de "Kızılcık Şerbeti" günü...

Cuma gününün reyting zirvesini tutan Kızılcık Şerbeti dizisi, son fragmanıyla dumur etti.

Bu sefer kaos Doğa-Fatih arasında değil, dizinin sevilen çifti Mustafa-Nilay'da...

Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay ve Emrah Altıntoprak'ın oynadığı Mustafa, örnek bir çifti canlandırıyor.

Özellikle Nilay'ın eşine olan sonsuz güveni, izleyicilerin beğenisini topluyor; derken son fragman şoke etti.

Doktora giden Mustafa "kısır" olduğunu öğrendi.

Küçük Abdullah'ı kucaklarına alan çiftin, çocuklarının olamayacağı şaşırttı. Bu sahnenin akabinde akıllara "Nilay Mustafa'yı aldattı mı" sorusu geldi.

İşte ihtimaller

Nilay'ın çevresinde pek insan olmadığı için, İhsan'ın gerçek abisi olmama ihtimali akıllara geldi.

Nilay'ın, Mustafa'nın kısır oluşundan haberdardı ve üzülmesin diye sperm bankasına başvurma ihtimali de söz konusu.

Belki de bir mucize oldu ve Mustafa çocuk sahibi olabildi.

Bazı izleyiciler de hastanede test sonuçlarının karışmış olabileceğine kanaat getirdi.

Gelişmeler, bu akşamki bölümde belli olacak.