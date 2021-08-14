Kızıldı sarışın oldu! Elçin Sangu yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Sinem Kobal'ın kopyası gibi...

Kızıldı sarışın oldu! Elçin Sangu yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Sinem Kobal'ın kopyası gibi...

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını boyattı. Aldığı radikal kararla herkesi şaşırtan Sangu, yeni imajıyla Sinem Kobal'a benzetildi.

Oyunculuğa ilk kez ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'' dizisinde adım atan ve Barış Arduç'la başrolü paylaştığı ''Kiralık Aşk'' dizisiyle kariyerindeki zirveyi yakalayan Elçin Sangu, oyunculuğunun yanı sıra kızıl saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ancak bir süredir ekranlarda görünmeyen 36 yaşındaki Elçin Sangu, imaj değişikliğine gitti ve yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı.

Kızıl saçları ve güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Elçin Sangu'nun son halini görenler, Sangu'yu meslektaşı Sinem Kobal'a benzetti.

"ELÇİN YENİ İMAJIYLA SİNEM KOBAL'A BENZEMİŞ"

İmaj değişikliğine gitme kararı alan oyuncu, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla kuaförde poz veren Sangu'nun yeni halini görenler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sangu'nun yeni imajı sevenlerini de ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sangu'nun sarışın halini çok beğenirken bazıları ise kızıl saçlarının çok daha güzel olduğuna dair yorumlarda bulundu.

Yeni imajıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sangu için "Resmen Sinem Kobal'ın kopyası olmuş", "Elçin zaten çok güzel niye Sinem'e benzemeye çalışmış ki" ve "Sinem ile Elçin'in saçlarıyla estetikleri aynı olmuş", ''Şimdi sen de herkes gibisin'' yorumları yapıldı.

YALANCI VE MUMLARI DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Öte yandan uzun zamandır ekranda olmayan başarılı oyuncunun bir süredir yeni bir projede rol alacağı söylentileri hayranlarını sevindirdi.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile ''Çarpışma'' adlı dizide yer alan Sangu'nun Yalancı ve Mumları dizisinde rol alacağı öğrenildi.