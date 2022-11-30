'Kızılım' diye seviyor...Elçin Sangu'nun sır gibi sakladığı 11 yıllık sevgilisi

'Kızılım' diye seviyor...Elçin Sangu'nun sır gibi sakladığı 11 yıllık sevgilisi

Çöp Adam dizisinde Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun sevgilisi ile pozlarına ise beğeni yağdı.

Turuncu saçları ve beyaz teniyle güzelliği göz dolduran Elçin Sangu, ekranlara döndü.

"Kiralık Aşk" dizisindeki Defne rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Sangu, son olarak Yalancılar ve Mumları adlı dizide rol almıştı.

Ekran molasına noktayı koyan ünlü oyuncu, Star TV ile anlaştı.

Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaştığı Çöp Adam dizisinde rol alan Elçin Sangu, "Peri" adında mistik bir karakteri oynayacak.

İlk bölümü yayınlanan dizi akabinde Elçin Sangu'nun özel hayatı da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Elçin Sangu-Yunus Özdiken aşkı

Evlilik teklifini çoktan alan Elçin Sangu 2011 yılından beri iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor.

Özdiken, Sangu'nun aksine magazin dünyasının epey dışında bir isim...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapıyor.

İşte Elçin Sangu ve sevgilisinden aşk dolu pozlar...