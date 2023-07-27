Klip çekiminde fareyle burun buruna gelen Shakira çığlığı bastı! Vücudunu saran bir deniz kızı kostümü ve pembe perukla çöplerin üzerinde uzandığı sahneyi çeken Shakira, o anlarda fareyle karşılaştı. Fareyi görünce çığlık çığlığa kalan şarkıcı, çekimine ara vermek zorunda kaldı.

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Son zamanların en çok konuşulan ismi Shakira, yeni şarkısının klip çekimi içimn kamera karşısına geçti.

Klip çekimi için kılık değiştiren ünlü şarkıcı, pembe bir peruk taktı ve deniz kızı kostümü giydi.

Kolombiyalı şarkıcı, Manuel Turrizo'yla çektiği Copa Vacia adlı yeni şarkısının müzik videosunun kamera arkası görüntülerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Vücudunu saran bir deniz kızı kostümü ve pembe perukla çöplerin üzerinde uzandığı sahneyi çeken Shakira, şarkının ortasında beliren fare nedeniyle çığlığı bastı.

Fareden kaçmaya çalıştı ancak...

46 yaşındaki şarkıcı kalkıp kaçmaya çalışsa da kostümü nedeniyle başarılı olamadı.

Fare aslında, şarkıcının çöplerle dolu bir bataklıkta denizkızı kılığında yer aldığı müzik videosunun bir parçasıydı. Üç hafta önce yayınlanan video, şimdiden 52 milyon kez izlendi.

Sosyal medyadan paylaştı

Pop yıldızı, paylaşımının altına İspanyolca yazdığı "Deniz kızlarının bile başına gelen şeyler" mesajının sonuna omuz silken kadın emojisi ekledi.