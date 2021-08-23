Klipte karşılıklı oynadı, görenler şaştı kaldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı...

Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, gözlerden uzakta büyüttüğü kızıyla birlikte klip çekti. Ekranlardan uzak büyüyen Ümran Akaröz, görenleri şaşırttı.

Yıllardır ekranlarda güler yüzü ve MS hastası olan oğluna olan düşkünlüğü bilinen Safiye Soyman'ın bir de kızı bulunuyor...

Oğlunu yanından ayırmayan Soyman'ın kızı Ümran Akaröz ise ekranlardan ve gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.

Akaröz, yıllar sonra annesinin klibinde oynamasıyla gündeme geldi.

ANNE KIZ KARŞILIKLI OYNADI

Soyman, yeni şarkısı için çektiği klipte kızı Ümran Akaröz ile karşılıklı oynadı. Hareketli şarkısına rengarenk bir klip çeken Soyman, yeni klip heyecanını da sosyal medyadan paylaştı.

Safiye Soyman'ın 13 yaşında evlendiği Ziya Akaröz'den olan kızı Ümran Akaröz, 46 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ve güzelliği ile hayran bıraktı.

İŞte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...