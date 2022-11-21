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    • Kobra Murat'ın kızı Sergül manken gibi fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Romanların prensesi büyümüş'

    Kobra Murat'ın kızı Sergül manken gibi fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Romanların prensesi büyümüş'

    Kobra Murat'ın küçük kızı Sergül'ün son hali, sosyal medyada beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:30
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    Kobra Murat'ın kızı Sergül manken gibi fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Romanların prensesi büyümüş'

    Türkiye'de Roman denilince akla gelen sanatçılardan Kobra Murat, gündemden düşmüyor...

    Kobra Murat sahne adıyla bilinen dansları ve hayat tarzıyla dikkat çeken Murat Divandiler, her paylaşımı ile sosyal medya damga vuruyor.

    Roman hayatını şarkılarına yansıtan Kobra Murat, giyimi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

    Kobra Murat'ın prensesi

    Ailesinden sık sık bahseden Kobra Murat'ın küçük kızı Sergül, görenleri şoke etti.

    "Romanların prensesi" olarak bilinen Sergül, şimdilerde genç kız oldu.

    2007 doğumlu Sergül, Instagram ve TikTok'u aktif kullanıyor.

    Güzelliği ile dikkat çeken Sergül Divandiler, pozlarıyla da beğeni topluyor.

    İşte Kobra Murat'ın prenses kızı Sergül...

    Kobra Murat ın kızı Sergül manken gibi fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Romanların prensesi büyümüş #1

    Kobra Murat ın kızı Sergül manken gibi fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Romanların prensesi büyümüş #2

    Kobra Murat ın kızı Sergül manken gibi fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Romanların prensesi büyümüş #3

    Kobra Murat ın kızı Sergül manken gibi fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Romanların prensesi büyümüş #4

    Kobra Murat ın kızı Sergül manken gibi fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Romanların prensesi büyümüş #5

    Kobra Murat ın kızı Sergül manken gibi fiziği ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Romanların prensesi büyümüş #6


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