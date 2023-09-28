Koç burcunda dolunay! Artık "Ben" diyoruz! İşte Koç dolunayının burçlara etkileri... Yarın gerçekleşecek Yarın Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Uzun zamandır herkesi yoran bir gökyüzü altındayız. Koç dolunayıyla birlikte, "Ben" demenin keyfini çıkaracağız.

ensonhaber.com

Herkese merhabalar... Ben Astrolog Filiz İnsel. Koç burcundaki gerçekleşecek olan dolunayı sizin için kaleme aldım...

Önümüzdeki günlerde önemli bir gelişme yaşanacak. 29 Eylül tarihinde saat 12:57 sularında Koç burcunun "6" derecesinde bir süper dolunay gerçekleşecek. "Süper" olarak adlandırılmasının sebebi, Ay'ın Dünya'ya daha yakın olmasıdır, bu yüzden etkileri daha yoğun bir şekilde hissedilecektir.

Güney Ay Düğümü Terazi burcunda, Kuzey Ay Düğümü ise Koç burcunda seyir ediyor.

Önümüzdeki süreçlerde, artık "biz" olarak değil, "ben" olarak hareket etmeyi tercih edeceğimiz bir döneme giriyoruz.

Bu durum, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ilişkiler, ortaklıklar, arkadaşlıklar ve hayatın her alanında "ben" olarak devam etmek istediğimizi gösteriyor.

Bu farkındalığı yakalamak size bağlı bir durum ancak Koç burcundaki dolunayla birlikte bu konular üzerinde çalıştığınız ve uzun süre boyunca göz ardı ettiğiniz şeylerin daha da belirgin hale geleceğini görebilirsiniz.

Dolunayın genel etkileri

Genel etkilere bakarsak; dolunay anının haritasında Yay burcu yükseliyor. Yay burcu, eğitim, öğretim, hukuk, göçmenlik ve yurtdışı ile ilgili konularla bağlantılıdır. Venüs ve Uranüs arasındaki kare açı, eğitimde ani değişikliklere (örneğin, hibrit eğitim sistemine) yol açabilir. Aynı zamanda para piyasalarında ve borsada beklenmedik dalgalanmalar olabilir.

Koç burcunun yönetici gezegeni Mars, Terazi burcunda Güney Ay Düğümü ile kavuşacak. Bu durum ikili ilişkiler, ortaklıklar, davalara ve hukuksal süreçlere odaklanmamıza neden olabilir. İlişkilerde ani sonlar ve başlangıçlar, hukuksal meseleler ve bu ilişkilere dair gündemler bu dönemde öne çıkabilir. Ayrıca, baş bölgesiyle ilgili olarak baş ağrıları ve migren ataklarına dikkat etmeniz önemlidir.

Merkür, Başak burcunda seyahat ediyor ve Uranüs ile olumlu bir açı yapmakta. Bu konum, yeni iş birlikleri ve fikirlerin aklınıza gelebileceği bir dönem olabilir. Ayrıca, ani gelen sürpriz haberler ve konular, geleceğe yönelik planlarınızı aydınlatabilir.

Bu süreçten en fazla etkilenen burçlar Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç ve bu burçlarda gezegenleri olanlar olacaktır. Şimdilik sevgiler.