Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosunda kimler var?

Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Romantik komedi türündeki filmin detayları merak konusu oldu.

20 Mart 2015 tarihinde vizyona giren Kocan Kadar Konuş filmi oyuncu kadrosu ve konusu yeniden gündemde. Bu akşam Star Tv yayın akışında olan Kocan Kadar Konuş filmi saat 20.00 ve 22.30'da yayınlanacak.

Şebnem Burcuoğlu’nun kitabından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve oyuncuları kimdir sorularına cevap aranıyor.

Kadınların tek amacının evlilik olmadığını konu alan film, seyirci tarafından da oldukça beğeniliyor.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLM KONUSU

Kadınların daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren Kocan Kadar Konuş filmi Efsun’un aşk ve evlilik arasında kalışını anlatıyor. 30 yaşına gelen Efsun hayatının kalan kısmını birlikte geçirmek istediği gerçek aşk, sevgi ve dürüstlüğü bulur. Aşkı bildiği gibi yaşamak isteyen Efsun’un bocaladığı anlarda ise yardımına "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.

Yolunu ailesinin çizdiği taktiklerle ilerleyen Efsun, aşktan ümidini kesmişken karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki he kadının büyük bir süratla evlendiğini gören ve herkesin beyaz gelinlik giyme hayalleri kurduğunu fark eden Efsun, sonunda gerçek aşkı bulur. Efsun ailesinin evlilik baskısı üzerinde, gerçek aşkını dolu dizgin yaşamaya uğraşır.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola (Efsun)

Murat Yıldırım (Sinan)

Nevra Serezli (Peyker)

Gülenay Kalkan (Gönül)

Ebru Cündübeyoğlu (Nur)

Muhammet Uzuner (Yazar)

Begüm Öner (Merve)

Gül Arıcı (Tuğçe)

İsmail İncekara (Oktay)

Emine Gülsüm Göznümer (Uresin)

KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filminin büyük bir bölümü İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi. Bazı sahneler için ise Bolu’nun Göynük ilçesinde çekim yapılmıştır.