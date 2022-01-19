Kocası ve yeni lüks hayatı 'Vay be' dedirtiyor! Survivor Sahra değişti ama öyle böyle değişmedi...

Kocası ve yeni lüks hayatı 'Vay be' dedirtiyor! Survivor Sahra değişti ama öyle böyle değişmedi...

İki kez Survivor'a katılan ve asi kız olarak anılan Sahra Işık, yaşadığı değişimle, "Vay be" dedirtti. Evlenen ve yeni bir hayat kuran Işık için "Bu Sahra olamaz" yorumları yapıldı.

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve sunulan Survivor yarışması, bu sene All Star olarak devam ediyor.

En iyiler All Star'da buluşurken, zorluğu ile dikkatleri çeken yarışmaya bugüne kadar binlerce isim katıldı.

Bu isimlerin bazıları geçen zaman içerisinde unutulurken, bazılarının ise ismi gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Bu isimlerden birisi olan Sahra Işık, yarışmaya katıldığı ilk sene hem başarısı hem de asi tavırları ile ilgi çekti.

Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da mücadele eden Işık, yarışmanın ardından evlendi.

Sosyal medya üzerinden hayatına ve evliliğine dair detayları paylaşmayı ihmal etmeyen yarışmacı, lüks yaşamı ile ön plana çıkıyor.

2014 yılından bu yana bir hayli değiştiği görülen Sahra Işık'ı hayranları tanımakta güçlük çekmeye başladı.

SAHRA IŞIK EVLENDİKTEN SONRA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, uzun süredir aşk yaşadığı İdris Aybirdi ile evlendi. Işık ve Aybirdi, oldukça görkemli bir düğün organize etti.

Gecenin her halini sosyal medya hesabından paylaşan Sahra Işık'ın değişimi orada dikkati çekti.

Evlendikten sonra daha çok zayıflayan Işık, yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle gündem olmaya başladı.

Genç yarışmacının Survivor zamanlarından eser kalmadı ve eski hali tarihe gömüldü.

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık, aynı zamanda lüks hayatı ile konuşuluyor.

Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi, geçtiğimiz yıl İstinye'de bir restoran çıkışı 600 bin TL değerindeki yeni araçlarıyla görüntülenmişti.

Günlük hayatı ve tatillerine dair detayları yayınlayan Işık'a, "Bu Sahra olamaz. Ne zaman evlendin? Ne kadar değişmişsin" tarzında yorumlar geliyor.