Esra Erol'un programında, komşusunun 54 yaşındaki eniştesiyle 19 yaşından beri ilişki yaşayan ve çocuk doğuran genç kadın, ortada bırakıldığını söyledi.

ATV ekranlarının sevilen yapımı Esra Erol'da programında, ağızları açık bırakacak bir olay ele alındı.

23 yaşındaki Başak Canpolat, evli olan 54 yaşındaki Yılmaz Aktürk'le 19 yaşından beri ilişki yaşadığını anlattı.

Canpolat ayrıca Yılmaz'ın kendisini 11 aylık bebeğiyle ortada bıraktığını da söyledi.

19 yaşındayken, komşusunun eniştesiyle ilişki yaşamaya başladı

19 yaşındayken yalnız yaşadığını ve bu süreçte üst kat komşusunun eniştesi olan Yılmaz'la tanıştığını belirten Başak, Yılmaz'ın maddi ve manevi yanında olduğunu ifade etti.

23 yaşındaki genç kız, tanıştıktan 5-6 ay sonra da ilişki yaşamaya başladıklarını ve en başında Yılmaz'ın eşinin bu ilişkiyi öğrendiğini anlattı.

Komşusunun 54 yaşındaki eniştesinden çocuk doğurdu VİDEO



"Yılmaz'ın eşi, çocuğuna bıçak verip evime gönderdi"

Yılmaz’ın eşinin, öğrendiğinde çocuğuna bıçak verip evlerine de gönderdiğini söyledi.

Başak, Yılmaz’la 4 yıl boyunca Artvin’de ve Trabzon’da yaşadığını ve Yılmaz’ın çocuk doğduktan yaklaşık 5 ay sonra ilişkiyi bitirmek için çabaladığını aktardı.

23 yaşındaki genç kadın, hamile olduğunu öğrendiğinde bebeği aldırmak istediğini fakat Yılmaz’ın istemediğini de ekledi.

Esra Erol sahip çıktı

Şimdi ise Başak, kendisini ortada bırakan Yılmaz’ın çocuğuyla ilgilenmesi için Esra Erol’da Yılmaz’a seslendi.

Kalacak yeri olmayan Başak’a da Esra Erol sahip çıktı.