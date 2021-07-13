Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir? Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları

King Kong efsanesinin köklerine inen 2017 yılı yapımı Kong: Kafatası Adası filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki Kong: Kafatası Adası filmi konusu, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Robert'ın oturduğu, senaristliğini ise Max Borenstein ve Dan Gilroy'un üstlendiği Kong: Kafatası Adası filmi, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Medya gündemini yakından takip edenler, Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor.

Büyük bir merakla beklenen film, King Kong serisinin yeniden başlatılması ve Legendary'nin MonsterVerse'deki ikinci filmi olarak hizmet ediyor.

Peki Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir? Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları kimler? İşte Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları...

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell'in paylaştığı filmin kadrosunda; Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.