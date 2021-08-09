Konserinde el hareketi yaptı, hakarete uğradı! Melek Mosso'ya savcılıktan kötü haber

Bir konserinde orta parmağını gösterince çok sayıda tepkiyle karşılaşan Melek Mosso, "Hakaret ve taciz var" diyerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Mosso'nun aleyhinde bir karara imza attı.

Şarkıcı Melek Mosso'nun bir konserinde yaptığı konuşması, sosyal medya gündemine taşınmış ve sanatçıya birçok sosyal medya kullanıcısından eleştiri gelmişti.

Sosyal medyada yapılan yorumlara savaş açan Melek Mosso, ''Hakaret ve tacize uğradım'' diye şikayetçi olmuştu.

Savcılık, hakaretlerin sebebi olarak Mosso'nun yaptığı el hareketini göstermişti. Şarkıcı, karara itiraz etti ama savcılık, yine Mosso'nun aleyhinde bir karara imza attı.

ORTA PARMAK GÖSTERDİ

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce verdiği bir konserde, bacağını açarak, "Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. Uçun! Aksini söyleyenlere babayı alırsın diyoruz'' dedi ve orta parmağını gösterdi.

Bu hareket ve ifadeler sonrası sosyal medyada eleştiri okları Mosso'ya yöneltildi.

"TACİZ VE HAKARETE UĞRADIM" ŞİKAYETİ

Yaşananların ardından avukatıyla birlikte savcılığın kapısını çalan Melek Mosso, "Sosyal medyaya düşen videomun altına yapılan yorumda cinsel taciz ve hakarete uğradım" diyerek şikayetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konser görüntüsünü bilirkişiye göndererek tespitlerde bulundu.

"YAPTIĞI KONUŞMA VE İŞARET TAHRİK ETTİ"

Savcılık, şarkıcı Melek Mosso'nun büyük tepki toplayan konuşmasının birçok insanı tahrik ettiğinin altını çizdi.

Melek Mosso'nun tahrik etmesi sonucu kimliği belirlenemeyen bir kişinin yorum yaptığını ve yoruma Mosso'nun tutumu, davranışı, konuşması, yapmış olduğu işaretin sebebiyet verdiğini belirtti.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI, KESİNLEŞTİ

Melek Mosso'nun bu şekilde 116 ayrı şikayetinin olduğunu, şüphelinin de tespit edilemediğini belirten savcılık, şarkıcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Bu karara Melek Mosso itiraz etse de İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği savcılığın kararını doğru bularak itirazı reddetti.