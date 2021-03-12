Kont Adnan kimdir? Kont Adnan kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Kont Adnan, Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Kont Adnan'ın hayatı, programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kont Adnan kimdir?

Hafta içi her sabah Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına Kont Adnan lakaplı Adnan Yılmaz konuk oldu.

Bir dönem 'Kuş Foli Koma Foli' şarkısıyla gündeme damga vuran Kont Adnan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Peki, Kont Adnan lakaplı Adnan Yılmaz kimdir? Kont Adnan kaç yaşında, nereli? İşte, Kont Adnan'ın hayatı ve biyografisi..

KONT ADNAN KİMDİR?

1963 yılında Trabzon Maçka'da dünyaya gelen Kont Adnan olarak bilinen Adnan Yılmaz, Trabzon'dan Adapazarı'na taşınmış ve daha sonra da Almanya'ya göç etmiştir.

Almanya'da müzik hayatına adım atan Kont Adnan, ''Kuş Foli Koma Foli'' şarkısıyla müzik kariyerinde zirve yapmıştır. O dönemlerde bu şarkısı ile gündeme oturan Kont Adnan, 2009 yılında borçları nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirmiş ve bu dönemde psikolojik tedavi gördüğünü açıklamıştır.

KONT ADNAN ŞARKILARI