Konuşanlar All Star ne zaman, nerede yapılacak? Hasan Can Kaya All Star konukları kimler?

Konuşanlar All Star ne zaman, nerede yapılacak? Hasan Can Kaya All Star konukları kimler?

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla popüler olan Hasan Can Kaya, Konuşanlar adlı programı için All Star gösterisi yapacağını açıkladı. All Star programı ne zaman, nerede yapılacak, konuklar kim?

Yeni nesil komedyenlerin sevilen isimlerinden Hasan Can Kaya, Youtube'da yaptığı 'Konuşanlar' adlı stand-up gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Daha önce '1 Kadın 1 Erkek' adı dizide senaristlik yapan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile anlaştığını duyurarak Exxen'de yer alacağını açıkladı.

Son olarak Konuşanlar seyircilerinin isteği üzerine bir All Star bölümü yapmak isteyen Hasan Can Kaya, açıklamalarda bulundu. Peki Konuşanlar All Star gösterisi ne zaman yapılacak? Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın en beğendiği 3 konuşmacı kimdir?

KONUŞANLAR ALL STAR PROGRAMI NE ZAMAN, NEREDE?

Hasan Can Kaya'nın verdiği bilgilere göre eğer gerekli koşullar sağlanırsa 2021 Mayıs ayı gibi Konuşanlar All Star programının yapılması bekleniyor.

Eğer şartlar sağlanırsa programın Harbiye'de görkemli bir şekilde yapılacağını duyurdu. Henüz bilet satışları başlamadı.

HASAN CAN KAYA'NIN KONUŞMACILARI KİMDİR?

Hasan Can Kaya çıktığı bir programda en beğendiği 3 favori konuşmacıyı açıkladı. Bunlar aşağıdaki gibidir:

- 8. bölümünden Fatih,

- 13. bölümden Musa,

- 14. bölümdeki Oğuzhan.

Bu isimler Hasan Can Kaya'nın en favori 3 konuşanlar konuklarıdır. Eğer All Star programı çekilirse bu 3 ismin de programda yer alması bekleniyor.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 yılında İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Hasan Can Kaya aslen Malatyalıdır. Çocukluğunu geçirdiği Güngören sokaklarında sempatik kişiliğiyle mahallenin sevilen isimlerinden biri oldu.

Lise döneminde ilk kez tiyatroya gitti ve sahne sanatlarına ilgi duydu. Kendi mizahını yapmak ve hikayelerini anlatmak hayaliyle sinema sektöründe iş kovaladı. Bir süre setlerde çalıştı, sonra birçok dizi ve filmlerde senaristlik yaptı. Bu süreçte pek çok engelle ve mobbing ile karşı karşıya kaldı. Zaman zaman, kendi deyimiyle işleri araklandı. Buna karşın mesleğe olan tutkusundan vazgeçmedi.

Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrollerinde yer aldığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisinde senaristlik yaparken, senaryo grubundaki arkadaşlarının da desteği ile stand-up gösterisi yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak sahneye çıkmaya başladı.

İlk zamanlar gösterisine az sayıda kişi gelirken, espri yeteneğinin kulaktan kulağa yayılmasıyla seyirci sayısı artmaya başladı. Seyircilerden aldığı olumlu geri dönüşlerin verdiği cesaretle yazarlığı tamamen bıraktı ve sadece komedyenliğe odaklandı.