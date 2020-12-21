Konuşanlar programı bitti mi, neden yok? Konuşanlar Youtube videoları neden silindi?

Konuşanlar programı bitti mi, neden yok? Konuşanlar Youtube videoları neden silindi?

Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' adlı YouTube programının tüm bölümlerini silmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Konuşanlar izleyicileri videolar neden silindi, Konuşanlar bitti mi merak ediyor.

YouTube platformunda kısa sürece yüz binlerce izleyiciye ulaşan Hasan Can Kaya'nın talk show programı Konuşanlar, tüm bölümleriyle kaldırıldı. İzleyicileri şaşırtan bu hamlenin nedeni sosyal medyada gündem oldu.

Konuşanlar neden yok, bitti mi, Konuşanlar neden silindi soruları en çok araştırılanlar arasına girdi.

KONUŞANLAR NEDİR?

Konuşanlar Talk Show, Hasan Can Kaya'nın sunduğu şimdilik yaklaşık 30 bölümden oluşan bir Talk Show programıdır. Kısa süre içerisinde 1.6 milyon aboneye ulaşmıştır. 2020 yılında Youtube'da en çıkış yapan kanallardan birisidir.

KONUŞANLAR YOUTUBE'DAN NEDEN KALDIRILDI?

Hasan Can Kaya'nın, Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital yayın platformu Exxen ile anlaştığı bir süredir konuşulan bir konuydu. Anlaşmaya göre Konuşanlar'ın yeni bölümleri artık Exxen'de yayınlanacaktı.

Exxen anlaşması sebebiyle Konuşanlar şovunun daha önce yayınlanmış tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı. Hasan Can Kaya, dün Youtube kanalından bir canlı yayın yaparak Konuşulanlar videolarının kaldırılmasına ilişkin açıklamada konbulundu. Kaya, Konuşanlar TV'nin Youtube'da var olmaya devam edeceğini, kapanmayacağını, yeni projelerin geleceğini söyledi.

KONUŞANLAR YENİ BÖLÜMLERİ NEREDE OLACAK?

Konuşanlar'ın yeni bölümleri Acun Ilıcalı'nın yeni platformu olan Exxen'de yayınlanacak. 1 Ocak itibariyle açılacak olan Exxen'de Konuşanlar'ın tüm bölümlerine ulaşılabilecek. Eski bölümlerinin de Exxen'de yayınlanacağı tahmin ediliyor.