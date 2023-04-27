Köpek balığı besleyen anne ve kızı yem oldu! Korku dolu anlar Sosyal medyada paylaşılan bir video, yürekleri ağza getirdi. Bir anne ve kızı köpke balığı beslerken, denize düştü. Görenler şoke oldu.

Sosyal medyada paylaşılan birbirinden ilginç videolara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bu sefer paylaşılan video ise hepsinden daha korkunç. İzleyenlerin yüreği ağzına geldi.

Bir anne ve kızı, köpek balığı beslemek için kolları sıvadı. Anne ve kızının hiçbir önlem almadan köpek balığını beslemeye başladıkları görüldü.

Korku dolu anlar yaşandı

Anne ve kızının köpek balığı besleme macerası, korkunç bir sona döndü. Anne ve kızı, köpek balığı beslerken denize düştü.

Köpek balığının yanına düşen anne ve kızı kurtulmak için çırpınırken, o anlar anbean kaydedildi.