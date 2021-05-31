Koray Avcı kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Koray Avcı'nın hayatı..

Karadeniz müziklerine yorumuyla milyonlara ulaşan Koray Avcı, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Koray Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Kısa sürece milyonlarca genç yaşlı dinleyici kitlesine sahip olan Koray Avcı Karadeniz şivesi ile de gönüllerde taht kurdu.

Müzisyen, şarkıcı ve besteci Koray Avcı bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor.

31 yaşındaki sanatçının hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Seyirciler, "Şarkılar Bizi Söyler konuğuKoray Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya başladı.

Peki Koray Avcı kimdir, aslen nereli? İşte Koray Avcı hakkında bilgiler...

KORAY AVCI KİMDİR?

1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara'da doğup büyüyen Koray Avcı, aslen Erzincan ilinin Tercan ilçesindendir. Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi vardır.

Müzik yolculuğuna Ankara'daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır. Avcı ailesi çocuklarının "ilim irfan sahibi" bir kişi olmasını ister ve onu pozitif bilim alanında öğrenim görmesinde ısrar ederler.

MÜZİK KARİYERİ

2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve 2. tura kadar yükselmiştir. Muğla'da istediği ve sevdiği ortamı bulamasa da, hayatının akışını değiştirecek olan kırılmayı yaşar. Her şey sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle değişir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylerler.

2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve 2. tura kadar yükselmiştir. Muğla'da istediği ve sevdiği ortamı bulamasa da, hayatının akışını değiştirecek olan kırılmayı yaşar. Her şey sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle değişir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylerler.

Yılda yaklaşık 180 konser veren Avcı, yolunun kesiştiği Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar verir. 28 Ağustos 2015'te Aşk İle isimli ilk solo albümünü yayınlar. Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen, Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık, Feyzullah Eti gibi önemli isimlerin eserlerinin yanı sıra söz ve müziği kendisine ve gitaristi Köksal Fındık'a ait olan 4 yeni şarkıya da yer verir.

"Aşk İle" albümü çıktığı günden sonra uzun süre satış listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Albümün çıkış şarkısı "Sen"e Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen video klibin izlenme rakamları şu an 135 milyonu geçmiştir.

Ülke mozaiği ve dinamiğine uygun her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren Koray Avcı, kendi besteleri, şiirleri ve seyirci ile sohbet tadında ilerleyen zaman zaman interaktif bir hal alan sahne performansı ile kendine özgü bir tarz yaratır.

24 Haziran 2016 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle Sonra Dersin Ki adlı ikinci albümünü, 22 Mart 2018 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle Senin İçin Değer adlı üçüncü albümünü, 28 Ağustos 2020 tarihinde dijital mecralarda Koray Avcı etiketiyle Seni Çok Özlüyorum adlı albümünü piyasaya sürmüştür.

2010 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışma programına katılarak Volkan Konak taklidiyle 2. tura kadar yükselmiştir. İstanbul'da yaşamaya başlamadan önce Ankara'nın Batıkent semtinde ikamet etmekteydi. Konserlerine çıkmadan önce eski türküleri ve deyişleri dinlemektedir. Kendini "kültürüne sıkı sıkıya bağlı biri" olarak adlandırmaktadır.

Bir konserinde Alevi olduğunu açıklamıştır. Ali bin Ebu Talib'in kılıcı Zülfikar'ı betimleyen bir kolyesi vardır.