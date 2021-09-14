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- Koray Avcı'yı yıkan ölüm! Tek ricasını duyurdu...
Koray Avcı'yı yıkan ölüm! Tek ricasını duyurdu...
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 09:41
Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyuran Avcı cenaze töreni hakkında bilgiler paylaştı.
Şarkıcıya ünlü isimlerden taziye mesajları gelirken, 31 yaşındaki Avcı'nın tek isteği ise dikkatleri çekti.
"ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN"
Acı haberi sosyal medya hesabından veren Avcı, cenazede çelenk yerine LÖSEV'e bağış yapılmasını istedi.
Avcı paylaşımına, “Babamız Veysel Medet Avcı’yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV’e bağış yapılmasını rica ederiz” notunu düştü.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı, paylaşımında "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.