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Koray Avcı'yı yıkan ölüm! Tek ricasını duyurdu...

Koray Avcı'yı yıkan ölüm! Tek ricasını duyurdu...

Babasının ölüm haberiyle acıyı yaşayan Koray Avcı, yaptığı paylaşımla birlikte bir de ricada bulundu.