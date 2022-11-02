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    Korku filmi izleyen adama yapılan şaka güldürdü

    Evinde korku filmi izleyen adama, eşi öyle bir şaka yaptı ki; video milyonlarca kişi tarafından izlendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:54
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    Korku filmi izleyen adama yapılan şaka güldürdü

    Korku filminin seveni de çok sevmeyeni de…

    Bu tür filmlerden etkilenmelerine rağmen izleyenler, gerilim dolu dakikalar geçirebiliyor.

    Hele ki korkutucu bir şakaya maruz kalınırsa…

    Arkasından sinsice yanaştı

    Tıpkı bu adamın yaşadığı gibi…

    Işıkları kapatan adam, başına geleceklerden habersiz tamamen izlediği filme konsantre olmuştu ki, eşi sessiz bir şekilde arkasından yanaştı.

    Muzip kadın, elindeki tepsi ve kepçe kaşıkla bir süre bekledi.

    Ödünü kopardı

    Filmin en heyecanlı yerinde ise iki metali birbirine vuran kadın, kocasının adeta ödünü kopardı.

    Adam, tepsiden çıkan şiddetli sesin ardından kendisini ön tarafa doğru fırlattı.

    “Hasta mısın sen?”

    Şoka giren adam, sonrasında arkasına döndü ve eşine “Hasta mısın sen?” diye sordu.

    Bu anlar kahkahaya boğarken, video 8 milyona yakın izlenme aldı.

    Korku filmi izleyen adama yapılan şaka güldürdü VİDEO

    Korku filmi izleyen adama yapılan şaka güldürdü #1

    Korku filmi izleyen adama yapılan şaka güldürdü #2

    Korku filmi izleyen adama yapılan şaka güldürdü #3


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