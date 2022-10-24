Petrol
90.27
-1.17%
Euro
18.2969
-0.18%
Dolar
18.6049
0.13%
Altın
986.93
-0.36%
Borsa
3984
1.24%
Bitcoin
366.159
1.02%
BTXN Coin
10.31
3.41%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Korku Seansı 4 ne zaman çıkacak? The Conjuring 4 oyuncuları, konusu ve çıkış tarihi!

    Korku tutkunlarını sevindiren haber geldi. Sevilerek izlenen Korku Seansı'nın yeni serisi geliyor? Korku Seansı 4 ne zaman çıkacak? Oyuncuları kimler? İşte Korku Seansı 4 oyuncuları ve çıkış tarihi...
    • 24.10.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Korku Seansı 4 ne zaman çıkacak? The Conjuring 4 oyuncuları, konusu ve çıkış tarihi!

    Korku filmi denilince akla ilk olarak The Conjuring (Korku Seansı) filmi geliyor. 3 serisi de büyük ilgi görmüştü.

    Gerçek bir hikayeye dayanan The Conjuring'de, Ed ve Lorraine Warren çiftinin doğaüstü olayları aydınlatmaya çalışırken karşılaştıkları ürkütücü bir vaka ele alınıyordu.

    The Conjuring 2 ise birinci filmden daha eski bir tarihte geçiyor, yine Ed ve Lorriane çiftinin esrarengiz olaylar yaşayan bir aileye yardım etmek için Kuzey Londra’ya gitmesini konu ediniyordu.

    Geçen yıl yayınlanan 3. serisinde ise, şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini iddia eden bir cinayet zanlısının, Ed ve Lorraine Warren çiftinden yardım istemesi ve yaşanan olaylar konu ediniliyordu.

    Korku Seansı 4 mü geliyor?

    Korku Seansı serisine doymayanlara müjde geldi. Korku Seansı 4 için çalışmalara başlandığı duyuruldu.

    Korku Seansı 4 ne zaman çıkacak?

    Korku filmlerinin başında gelen Korku Seansı serisinin 4.’sü için henüz net bir tarih belirtilmedi. Detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    Korku Seansı 4 oyuncuları kimler?

    Başrollerinde yine Patrick Wilson ve Vera Farmiga'nın olması beklenen filmin senaryosunu da David Leslie Johnson-McGoldrick'in üstleneceği söyleniyor.

    Korku Seansı 4 ne zaman çıkacak? The Conjuring 4 oyuncuları, konusu ve çıkış tarihi! #1


    Bakan Nureddin Nebati ve Mehmet Büyükekşi buluştu
    Futbol

    Bakan Nureddin Nebati ve Mehmet Büyükekşi buluştu

    Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda Premier Lig detayı
    Futbol

    Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda Premier Lig detayı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir