Korku Seansı 4 ne zaman çıkacak? The Conjuring 4 oyuncuları, konusu ve çıkış tarihi!

Korku Seansı 4 ne zaman çıkacak? The Conjuring 4 oyuncuları, konusu ve çıkış tarihi!

Korku tutkunlarını sevindiren haber geldi. Sevilerek izlenen Korku Seansı'nın yeni serisi geliyor? Korku Seansı 4 ne zaman çıkacak? Oyuncuları kimler? İşte Korku Seansı 4 oyuncuları ve çıkış tarihi...

Korku filmi denilince akla ilk olarak The Conjuring (Korku Seansı) filmi geliyor. 3 serisi de büyük ilgi görmüştü.

Gerçek bir hikayeye dayanan The Conjuring'de, Ed ve Lorraine Warren çiftinin doğaüstü olayları aydınlatmaya çalışırken karşılaştıkları ürkütücü bir vaka ele alınıyordu.

The Conjuring 2 ise birinci filmden daha eski bir tarihte geçiyor, yine Ed ve Lorriane çiftinin esrarengiz olaylar yaşayan bir aileye yardım etmek için Kuzey Londra’ya gitmesini konu ediniyordu.

Geçen yıl yayınlanan 3. serisinde ise, şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini iddia eden bir cinayet zanlısının, Ed ve Lorraine Warren çiftinden yardım istemesi ve yaşanan olaylar konu ediniliyordu.

Korku Seansı 4 mü geliyor?

Korku Seansı serisine doymayanlara müjde geldi. Korku Seansı 4 için çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Korku Seansı 4 ne zaman çıkacak?

Korku filmlerinin başında gelen Korku Seansı serisinin 4.’sü için henüz net bir tarih belirtilmedi. Detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Korku Seansı 4 oyuncuları kimler?

Başrollerinde yine Patrick Wilson ve Vera Farmiga'nın olması beklenen filmin senaryosunu da David Leslie Johnson-McGoldrick'in üstleneceği söyleniyor.