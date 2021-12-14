Korona rötarı! Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Korona rötarı! Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izleyicileri yeni bölümün yayın akışında yer almamasıyla arama motorlarına yöneldi. Peki Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...

Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam Fox TV yayın akışında yer almıyor.

Yerine ise 14 Aralık Salı akşamı yeni dizi Mahkum saat 20:00’da yer alıyor.

Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı'nın başrolü paylaştığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izleyicileri, bu akşam dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyordu. Beklenen açıklamada geldi.

Kanal tarafından yapılan açıklamada Evlilik Hakkında Her Şey’in yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği de duyuruldu.

Peki Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

14 ARALIK SALI EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEDEN YOK?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu hafta yayınlanamayacak. FOX yaptığı bir açıklamada Gökçe Bahadır'ın koronavirüsüne yakalandığını duyurmuş ve dizinin bugün yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkamayacağını belirtmişti.

Dizinin bu hafta yayınlanmayacağı “Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!” sözleri ile duyurulmuştu.

Fox TV yayın akışında 14 Aralık’ta yeni dizi Mahkum saat 20:00’da yer alıyor.