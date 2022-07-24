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    Koronavirüse yakalanmıştı! Demet Özdemir'den ayna pozu geldi...'Büyülendik'

    Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, iyileşti.Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla görenleri büyüledi.
    • 24.07.2022 - 13:29
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    Koronavirüse yakalanmıştı! Demet Özdemir'den ayna pozu geldi...'Büyülendik'

    Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile evililik yolunda ilk adımı attı.

    Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

    Son olarak evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatil paylaşımlarıyla gündem oldu.

    Takipçilerinin ilgiyle takip ettiği Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını ve hastalığını ağır geçirdiğini duyurdu.

    Hastalığını ağır geçirdiğini belirten Özdemir, "negatif"e döndü.

    Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, yayınladığı kare ile dikkatleri üzerine çekti.

    Güzel oyuncu, aynada çektiği pozunu takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

    Bronz teniyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren Özdemir, hayranlarından tam not aldı.

    Koronavirüse yakalanmıştı! Demet Özdemir den ayna pozu geldi... Büyülendik #1

    Koronavirüse yakalanmıştı! Demet Özdemir den ayna pozu geldi... Büyülendik #2

    Koronavirüse yakalanmıştı! Demet Özdemir den ayna pozu geldi... Büyülendik #3


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