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    Kosova'daki yaşlı bakım evinde şehit annesi darbedildi

    Peja kentinde bulunan yaşlı bakım evindeki hemşire, şehit annesi olduğu bilinen kadını dakikalarca tokatladı. Hemşire tutuklanırken, babası tüm halktan özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 10:09
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    Kosova'daki yaşlı bakım evinde şehit annesi darbedildi

    Kosova'nın Peja kentindeki yaşlı bakım evinde dehşet anlar yaşandı.

    Bakım evinde bulunan şehit Taulant Nura'nın annesi dakikalarca darbedildi.

    Yaşlı kadını vahşice darbederken kayıt altına alınan hemşire için polis ekipleri harekete geçti.

    Gözaltına alınan cani hemşire çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Hemşire babasından özür mesajı

    Öte yandan hemşirenin babası Naim Pelaj, tüm Arnavut halkından kamuoyu önünde özür diledi:

    "Şehidin kanı sayesinde bugün özgürlüğün tadını çıkarıyoruz, acıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz ve kızımızın yaşattığı olayı ruhumuzun derinliklerinden sizinle birlikte hissediyoruz. Zor zamanlar geçirdiğinizi biliyorum, ancak sizden ve tüm Arnavut halkından kamuoyu önünde özür diliyorum. Allah'ın izniyle bu tür olaylar bir daha tekrarlanmayacak ve kızımızın size yaşattığı trajediden dolayı size borçluyuz."

    Pelaj, söz konusu dava için adalet kurumlarının kanuna göre hareket etmesini talep etti.

    Kosova'daki yaşlı bakım evinde şehit annesi darbedildi ViDEO

    Cumhurbaşkanı harekete geçti

    Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Yaşlı bir vatandaşımıza şiddet göstermek bir suçtur. Yaşlılar, toplumumuzun en hassas parçasıdır, onlar kuruluşumuzda rol oynayan bir nesil. Bugün, bu yaşlı kadına gösterilen şiddet kabul edilemez ve tolere edilemezdir. Cumhurbaşkanlığı Ofisi olarak bu hareketi kınıyor. Bakımevi çalışanlarının işe alım sürecindeki denetimleri ve kontrolleri arttıracağız."

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