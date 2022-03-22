Koşun koşun! Demet Özdemir'in yüzüne uyguladığı sırrı bulduk.. Meğer yumurta ve zeytinyağını...

Şu sıralar Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir'in güzellik sırrı ortaya çıktı. Özdemir'in güzelliğine yumurta ve zeytinyağının katkı yaptığı öğrenildi.

Güzelliği ve yer aldığı dizilerle dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekran başına geçen Demet Özdemir, uzun zamandır herhangi bir projede yer almadı.

Yeniden ne zaman ekranlara döneceği merak edilen Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla beğeni topluyor.

Güzelliğini ve kusursuz fiziğini her fırsatta dile getiren Demet Özdemir'in cildi ve saçları için hangi maskeleri yaptığı ise merak edildi.

Demet Özdemir'i yakından takip eden ve bu sırrın ne olduğunu öğrenmek isteyenler ise araştırma yapmaya başladı.

Öğrenilen bilgilere göre; güzel ve genç oyuncu kusursuz cildinin özellikle saçlarının sırrını yumurta ve zeytinyağı ikilisine borçlu...

DEMET ÖZDEMİR'İN GÜZELLİK SIRRI

Demet Özdemir’in pürüzsüz cildinin sırrı hayranları tarafından merak ediliyor.

Ünlü oyuncu ise yaptığı açıklamada; cilt bakımında vücut fırçası kullandığını, duş sırasında yüzü ve vücudu için kullandığı bu fırçalar sayesinde, vücudundaki kan dolaşımını hızlandırdığını ve pürüzsüz teninde bu uygulamanın büyük bir etkisi olduğunu belirtti.

Parlak ve sağlıklı saçları için ise yumurta ve zeytinyağı karışımına başvurduğunu belirtti.

YUMURTA VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

MALZEMELER

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

2 adet yumurta sarısıyla yine 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir kabın içine koyun ve iyice karıştırın. Bu karışımı karıştırdıktan sonra 1 fincan su ilave ederek, maskeyi saçlarınızın tamamına uygulayın.

20 dakika sonunda saçlarınızı durulayın. Saçlarınızı iyice duruladıktan sonra herhangi bir işlem yapmayın, nefes almasına izin verin. Bu uygulamayı 15 gn arayla deneyebilirsiniz.