'Kötülük en çok ona yakışıyor' Kapıcılar Kralı'nın fettan güzeli Sevda Ferdağ'ın son hali...

'Kötülük en çok ona yakışıyor' Kapıcılar Kralı'nın fettan güzeli Sevda Ferdağ'ın son hali...

Türk sinemasının efsane filmlerinden "Kapıcılar Kralı"nda dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncu Sevda Ferdağ, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismin son hali, görenleri şoke etti.

Yeşilçam filmlerinin efsaneleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı, sürükleyici konusu ve yıldız oyuncu kadrosuyla gönüllere taht kurmayı başardı.

Başrolünde Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın yer aldığı Kapıcılar Kralı, kuşaktan kuşağa herkesin beğenerek izlediği yapımlar arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı 1976 yapımı film, İstanbul'un her kesiminden vatandaşın yer aldığı bir apartmanda kapıcılık yapan Seyit'in anılarından oluşuyor.

Bilge Zobu, Şevket Altuğ , Sevil Üstekin,, Can Kolukısa, Güner Sümer Feridun Çölgeçen gibi isimlerin yer aldığı Kapıcılar Kralı'na damga vuran isimlerden biri de Sevda Ferdağ oldu.

Skandallar yüzünden adından oldu

Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı ve hırsız rolündeki Sevda Ferdağ, kızıl saçlarıyla dikkat çekerdi.

Asıl adı Lütfiye Dumrul olan olan oyuncu, o yıllarda büyük bir ilgi görüyordu.

1958 yılında oynadığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın gösterime girdiği sıralar; adı, evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışınca Sevda Ferdağ, annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderildi.

1963 yılında, ablasının ısrarlarıyla tekrar sinemada oynamak üzere İstanbul'a döndü. Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı.

'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi.

Son haliyle şaşırttı

Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, şimdilerde 79 yaşında...

Yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren ve hafızalara kazınmayı başaran Sevda Ferdağ'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

Yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta sanatçı, ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

İşte Kapıcılar Kralı'nın yıldızı Sevda Ferdağ'ın şimdiki hali...