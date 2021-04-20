Köyden İndim Şehire ne zaman, nerede çekildi? Köyden İndim Şehire oyuncu kadrosu..

Köyden İndim Şehire ne zaman, nerede çekildi? Köyden İndim Şehire oyuncu kadrosu..

Bu akşam ekranlarda Köyden İndim Şehire adlı 1974 yapımı Türk filmi ekrana gelecek. Seyirciyi her seferinde kahkahaya boğan filmin konusu, oyuncuları merak konusu oldu. İşte konusu ve oyuncuları..

Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Köyden İndim Şehire filmi bu akşam saat 22.15'te Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor.

Usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu.

Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde olan filmde öylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikayesi anlatılıyor.

Seyircilere nostaljik anlar yaşatan filmin nerede ve ne zaman çekildiği araştırılıyor. İşte Köyden İndim Şehire filmi ve detayları..

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler.

Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir).

Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya…) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

1974 yılında yayınlanan Köyden İndim Şehire filmi Ankara'da çekildi.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCU KADROSU