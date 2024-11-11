Yağmur Dinç

Ertem Eğilmez'in yapımcılığında 1974 çekilen "Köyden İndim Şehire" filmi, Salak Milyoner'in devamı olarak çekildi.

Başrollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı filmde, köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikayesi anlatıldı.

Arzu Film imzalı yapım, zaman zaman TV'de yayınlanarak nostaljik anlara vesile oluyor. Özellikle filmin çekim yerleri, bugünkü haliyle dikkat çekiyor.

YEŞİLTEPE BLOKLARI

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 1956'da inşa edilen ve 1974'te "Köyden İndim Şehire" filminin bir bölümünün de çekildiği Yeşiltepe ve Yıldıztepe blokları, son yıllarda yeniden ilgi görmeye başladı.

Özellikle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen blokların mimarisi, bina içi süs havuzları ve yeşil alanları ile dikkat çekiyor.