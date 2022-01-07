Köyden İndim Şehire'nin yıldızı, Türkan Şoray'ın ikiziydi! O ismin hazin sonu...

Köyden İndim Şehire filminde Mine karakterine hayat veren Mine Mutlu, Türkan Şoray'a benzetiliyordu. Güzelliği ile herkesin sevdiği isim olan Mutlu, yaşadığı hüzünlü hikayelerle akıllarda kaldı.

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Köyden İndim Şehire filminin yönetmen koltuğunda ise Ertem Eğilmez oturdu.

Tarlalarında çalışırken altın dolu gömü bulan Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'in Kayseri’den Ankara’ya uzanan hikayelerini anlatan filmde, 4 efsane isim bir araya geldi.

Bu isimlerin başarıları, eğlenceli anları ve samimiyetleri sayesinde film günümüzde de izlenme rekorları kırdı.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerini buluşturan filmde yer alan Mine Mutlu, Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Gerçek adı Emine Özatmaca olan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından birisi haline gelen Mutlu, genç yaşta kansere yenik düştü.

Şarkıcılığı deneyen ancak başarılı olamayan Mine Mutlu, sinemaya geri dönmek istemiş ve umduğunu bulamamıştı.

MİNE MUTLU'NUN HÜZÜNLENDİREN HİKAYESİ

Türkan Şoray'a benzetilen ve onun gibi etkileyici bakışlara sahip olan Mine Mutlu, Köyden İndim Şehire filminde de karşımıza çıktı.

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve sayısız projede oynayan Mine Mutlu, 1966'da girdiği bir yarışmada "Türkiye Güzeli" seçildi.

Mutlu girdiği yarışmada aldığı bu başarı sayesinde, beyazperdeye adım attı ve sinema dünyasının kapılarını araladı.

19 YAŞINDA DİKKATLERİ ÇEKTİ

19 yaşında filmlerde yer almayan başlayan Mine Mutlu, senaristlerin Türkan Şoray'a benzettiği ve ilgi gösterdiği isimlerden birisi haline geldi .

1967 yılında rol aldığı ilk filminden itibaren başlarda yardımcı rollerde oynayan Mutlu, daha sonra başrol oyunculuğuna yükseldi.

Ayhan Işık, Sadri Alışık, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Mekin gibi isimlerle başrolü paylaşan oyuncu, 1974'ten sonra müstehcen film sektörüyle tanıştı.

İki yıl boyunca yaptığı bu filmler yüzünden davalara maruz kalan Mutlu, şarkıcılığa adım attı.

SİNEMAYA DÖNEMEDİ

Şarkıcılıktan sonra sinemaya dönmek isteyen ancak başarılı olamayan Mine Mutlu, Bülent Ersoy ile birlikte Beddua adlı filmde kamera karşısına geçti. Bu film Mutlu'nun son projesi oldu. Mutlu genç yaşta göğüs kanserine yakalandı.

Kanserle mücadelesinde yenik düşen sanatçı, 42 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu geriye iki evlat bıraktı. Mine Mutlu'nun oyuncu oğlu Çağkan Çulha kızı ise Büşra Çulha'dır. Güzelliği ile akıllara kazınan oyuncu, geçen yıllara rağmen herkesin sevdiği isimlerin arasında yer alıyor.