'Köylü kızından Barbi bebeğe' İbo Show'un kıvrak dansözü Didem Kınalı'nın eski kareleri şoke etti...

İbo Show'daki performansıyla beğeni toplayan Didem Kınalı değişimiyle gündem oldu. Yeniden ekranlara dönen Oryantal Didem'in eski karelerini görenler tanıyamadı.

Ekranların uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in 9 yıllık arasının ardından yeniden yayınlanıyor.

Renkli anlara sahne olmaya devam eden programa damga vuran isimlerden biri de adını yine İbo Show ile milyonlara duyuran Didem Kınalı oldu.

Oryantal Didem lakabıyla tanınan dansöz Didem Kınalı, kendine has tarzıyla o yıllara adeta damga vurdu, hatta Asena'yı bile tahtından etti.

Ardından ekranlardan uzaklaşan yetenekli dansöz, yeniden dönüşüyle çok konuşuldu.

Kıvrak dansları kadar güzelliğiyle de dikkatleri çeken Didem Kınalı, genç yaşlarda sahne hayatına atıldı.

Kuştepeli olan Didem Kınalı, yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı.

Oryantal Didem'in değişimi

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta başka biri gibi olan Didem Kınalı'nın eski hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Şimdilerde sarı saçları ve dolgun göğüsleriyle göze hitap eden Didem, eski tarzıyla görenleri şoke etti.

Estetik dokunuşlarla adeta başka birine dönüşen Oryantal Didem'in şimdiki hali ile yıllar önceki hali arasındaki fark, herkesi şaşırtıyor.

İnce kaşları ve dudaklarıyla başka bir yüze sahip olduğu görülen Didem Kınalı'ya takipçilerinden "Ne yaptın kendine", "Yıllar yaramış", "Köylü kızı gibiymişsin", "Bebek gibi olmuşsun" yorumları geliyor.

İşte İbo Show'un kıvrak dansözü Didem Kınalı'nın eski kareleri..